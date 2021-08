Tom Daley: Tricotar é preciso

Com doze dias de intervalo entre a medalha de ouro que ganhou no salto ornamental em dupla e a prova individual, no sábado 7, o britânico Tom Daley, 27 anos, não teve dúvida: sacou as agulhas e o novelo e pôs-se a tricotar. As redes sociais surtaram com sua foto na arquibancada, produzindo uma peça indeterminada. “Para quem será que ele está fazendo aquela coisa lilás?”, questionou um comentarista da BBC. O próprio Daley postou a resposta: era um agasalho para cachorro. E apresentou outras obras made in Tokyo — um saquinho para guardar a medalha e um vistoso suéter branco, tudo com motivos olímpicos. O atleta aprendeu tricô e crochê na quarentena, que passou isolado em casa com a mãe, Debbie, o marido, Dustin Lance Black, e o filhinho, Robbie. “Foi assim que preservei a sanidade mental”, diz.

Publicado em VEJA de 11 de agosto de 2021, edição nº 2750