Rodrigo Oliveira: pimenta ‘made in USA’

A culinária típica do sertão nordestino, especialidade do chef Rodrigo Oliveira no premiado restaurante Mocotó, de São Paulo, foi transplantada para Los Angeles — não sem certa dificuldade. À frente do recém-inaugurado Caboco, Oliveira, 40 anos, conta que teve de fazer alguns malabarismos para encontrar, na Califórnia, ingredientes essenciais para sua cozinha, já que importar tudo estava fora de cogitação. “Convencemos um fazendeiro local a cultivar pimenta-de-cheiro pela primeira vez. Já até recebemos a primeira remessa”, relata, animado. Na caipirinha, frutas tipicamente brasileiras, como caju e jabuticaba, tiveram de ser trocadas pelas berries americanas, como framboesa e mirtilo. “Valorizo muito a excelência dos produtos locais, mas vou continuar procurando aqui as maravilhas do Brasil”, diz, esperançoso.

Publicado em VEJA de 6 de outubro de 2021, edição nº 2758