O fim da reclusão de Bebel Gilberto

Por Cleo Guimarães Atualizado em 15 out 2021, 20h11 - Publicado em 18 out 2021, 09h00

Melhor amiga de Cazuza, com quem fazia longas “baratonas” pelos botequins da Zona Sul do Rio bem antes de o termo ser inventado, Bebel Gilberto, 55 anos, andava quietinha após dois baques em sequência — a morte da mãe, Miúcha, em 2018, e do pai, João Gilberto, seis meses depois. Vacinada e com a pandemia arrefecendo, ela prepara o retorno às noitadas — mas agora a trabalho, em cima do palco.

Dando uma pausa na produção de um secretíssimo disco em homenagem ao pai, Bebel cantará músicas de Cazuza no festival que celebra os quarenta anos do rock nacional no dia 31, no Rio. É certo que vai se emocionar. “No fim da vida, o Caju passava muito tempo concentrado, lendo, compondo. Esta­va querendo aproveitar cada minuto que tinha”, lembra a cantora, hoje pacata moradora do Leblon, onde frequenta livrarias e faz caminhadas à beira-mar.

