Nanda Costa: filhas gêmeas nascem em parto ‘rápido e tranquilo’

As filhas gêmeas de Nanda Costa, 34 anos, e da percussionista Lan Lanh, 52, nasceram nesta terça, num parto “rápido e tranquilo”, segundo comunicado oficial da atriz. As duas estão juntas desde 2014 e se casaram em 2019. Em entrevista recente, Nanda disse ter se apaixonado por Lan Lahn aos 14 anos, ao vê-la, de longe, num show – quando a confundiu com um menino. “Depois ela me falou que era menina, e eu continuei sentindo a mesma coisa. Mas demorei muito tempo para reencontrá-la”, disse. Veja a nota do nascimento das filhas do casal:

“Nasceram na noite da última terça, dia 19 de outubro, saudáveis e recebidas com enorme amor, as gêmeas de Nanda Costa e Lan Lahn. O parto foi rápido e tranquilo, e as duas mães e as menininhas passam bem. Em breve, dentro do previsto, estarão em casa. A nova família, que não cabe em si de tanta felicidade, faz questão de agradecer todo o carinho e as boas vibrações dos fãs e amigos desde o início da gravidez”.