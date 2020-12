Manu Gavassi na Netflix: compensação milionária

A cantora Manu Gavassi ganhou 50 000 reais pelo terceiro lugar no Big Brother Brasil. Agora, vai faturar mais de 1 milhão de reais — valor próximo ao prêmio do vencedor do reality da Globo — em seu novo contrato com a Net­flix. Ao lado de Bruna Marquezine, Manu protagonizará a série Maldivas :

Como surgiu a proposta da Netflix? O convite veio dois dias depois de eu sair do confinamento do BBB. Eu ainda estava no hotel, vestindo as roupas que usei no programa. Todos os dias nos últimos anos eu mentalizei estar em um grande projeto na Netflix. Todo o esforço no BBB valeu a pena.

Atores estão migrando da Globo para o streaming. Esse é o futuro? Apesar de ser polêmico, acredito que o streaming veio para ficar no lugar das emissoras tradicionais, sim. Eu acho incrível ter todo esse tipo de conteúdo disponível.

Publicado em VEJA de 9 de dezembro de 2020, edição nº 2716