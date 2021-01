Jefferson e Janaína Rueda planta alimentos em terreno no interior

O casal Jefferson e Janaína Rueda, à frente da A Casa do Porco, único brasileiro a figurar (em 39º) no prestigiado World 50 Best Restaurants, acrescentou mais um endereço à sua lista de empreendimentos. No marasmo da pandemia, a dupla de chefs, que chegava a fazer cinquenta viagens internacionais por ano, adquiriu 8 alqueires de terra em São José do Rio Pardo, interior de São Paulo, onde Jefferson nasceu, e lá está produzindo 90% dos legumes, verduras e frutas orgânicos que já abastecem o principal restaurante do grupo. A carne suína especial também vem de uma fazenda na região. Com ou sem prêmio, permanecem firmes na valorização do que batizaram de alta culinária popular brasileira. “Todos nós temos alma caipira, de norte a sul do país”, enfatiza Janaína.

Publicado em VEJA de 20 de janeiro de 2021, edição nº 2721