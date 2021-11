Ivete Sangalo e Roberto Carlos juntinhos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não está fácil conciliar as agendas de todos os convidados que Roberto Carlos pretende ter ao seu lado no especial de Natal deste ano. A ideia de juntar alguns dos maiores nomes da música brasileira – Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Chico Buarque – ainda está de pé, mas até agora só há duas (excelentes) confirmações no elenco: Ivete Sangalo e Erasmo Carlos.

As gravações serão em dois dias consecutivos, no final deste mês de novembro, no Projac, e o programa está previsto para ir ao ar no dia 23 de dezembro, com mais convidados que o habitual. Tradicionalmente a atração conta com até quatro participações especiais, mas este ano o número pode dobrar, numa relação inversamente proporcional ao tamanho da plateia. O público (se houver) será drasticamente reduzido, por causa dos protocolos sanitários da pandemia.