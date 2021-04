Helena Rizzo: pronta para o que der e vier

Substituta de Paola Carosella no MasterChef Brasil, Helena Rizzo, 43 anos, sabe que não tem como evitar: vai ser alvo de comparações com sua carismática antecessora, uma jurada que por seis anos foi ao mesmo tempo sensível e rigorosa, capaz de chorar na eliminação de um candidato e também de dizer, na lata, coisas como “Amor, isso aqui tá pior do que comida de avião”. “É inevitável e até natural que comparem a gente”, diz, conformada. Gaúcha radicada em São Paulo, Helena tem currículo, digamos, recheado: foi eleita pela revista inglesa Restaurant a melhor chef mulher do mundo em 2014. Ela jura que não lhe encomendaram nenhuma postura no reality show. “A orientação dos diretores foi: ‘Seja você mesma’”. A gravação, ao lado de Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Ana Paula Padrão, começa no fim de maio.

Publicado em VEJA de 28 de abril de 2021, edição nº 2735