“Graças a deus, não estou um bagulho”, afirma Gloria Maria

Um dos segredos mais bem guardados da TV brasileira está prestes a ser revelado: o dia em que a apresentadora Gloria Maria vai tomar a vacina indicará, enfim, quantos anos ela tem. No bolão da web, as apostas pendem para 21 e 22 de março, data prevista para a primeira dose da turma na casa dos 71 anos. Gloria acha “uma birutice” a obsessão popular pelo ano de seu nascimento. “Mostro meu documento em todas as viagens que faço, não escondo de ninguém. Mas também não vejo por que contar”, diz, em mais um habilidoso desvio do cerne da questão. Só de birra, ela está oferecendo 500 reais a quem fotografá-la sendo vacinada. No fundo, revela certo orgulho pela curiosidade: “Só ajuda a provar que, graças a Deus, não estou um bagulho”.

Publicado em VEJA de 24 de março de 2021, edição nº 2730