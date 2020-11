Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, tem lista longa de projetos

Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, tem só 20 anos, mas uma lista longa de projetos. Além de cursar cinema, a moça, que é atriz, tirou do papel o plano de abrir um restaurante na tradicional casa de festas Lamartine, na Barra da Tijuca, no Rio. “Sou louca por comida.” Giulia também vai lançar no início do ano que vem uma marca de roupas, a Mahalo (gratidão em havaiano). A loja terá looks feitos com sobras de tecidos que seriam jogadas no lixo. “A moda é o terceiro mercado que mais polui o meio ambiente, isso é inaceitável”, reclama, consciente, a moça.

Publicado em VEJA de 2 de dezembro de 2020, edição nº 2715