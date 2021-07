Emma Corrin: a bandagem da princesa

Primeiro ela mudou seus pronomes no Instagram: atende tanto por she (ela) quanto por they (eles/elas), termo genérico em inglês que se tornou o preferido das pessoas não binárias. Agora a atriz britânica Emma Corrin, 25 anos, que todo mundo conhece como a princesa Diana da série The Crown, surge nas redes em um ensaio em preto e branco com os seios achatados por bandagens do tipo usado nas mãos de boxeadores. “Pouco antes de comprar minha primeira amarração de verdade”, escreveu na legenda, sem maiores explicações. “É uma jornada, certo? Muitas reviravoltas, curvas e mudanças, mas tudo bem. Abrace”, prosseguiu na mesma linha enigmática. Discretíssima na vida pessoal, Emma se recusa a falar sobre gênero ou sexualidade. Indagada se tem namorado, saiu pela tangente: “Prefiro transitar por esse assunto sozinha”.

Publicado em VEJA de 14 de julho de 2021, edição nº 2746