Covid-19: Bryan Adams testa positivo pela segunda vez em um mês

Bryan Adams entrou para as estatísticas da quarta onda de coronavírus na Europa. O roqueiro e fotógrafo canadense contou nesta quinta (25), em seu Instagram, que testou positivo para Covid-19 na chegada ao Aeroporto Malpensa, em Milão, onde participaria de eventos de divulgação do novo calendário da Pirelli.

“Acabei de chegar e testei positivo para Covid pela segunda vez em um mês”, escreveu. Ele aparece nas fotos com o resultado na mão, e também dentro de uma ambulância, a caminho do hospital. No final de outubro, o diagnóstico da primeira contaminação pelo coronavírus fez com que Adams cancelasse sua participação num tributo a Tina Turner, nos Estados Unidos.

