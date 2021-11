Por que a irmã de Venus e Serena Williams odiou o filme de Will Smith

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Apontado como um provável caminho de Will Smith rumo a mais uma indicação ao Oscar, o filme “King Richard – Criando Campeãs” vem sendo detonado por Sabrina Williams desde que estreou nos Estados Unidos, dias atrás. Irmã das tenistas Venus e Serena Williams, ela critica a forma romanceada como seu pai é retratado no longa.

Conhecido por ser o homem que planejou em detalhes a carreira das filhas nas quadras antes mesmo de elas nascerem, Richard Williams, hoje com 79 anos e saúde debilitada, é retratado como um pai durão, implacável e imprescindível na formação de Venus e Serena, duas das maiores atletas do esporte contemporâneo. Nada muito novo aí. O que irritou Sabrina foi o recorte do longa, que ignorou a vida pregressa e os aspectos pouco admiráveis da personalidade do biografado.

Segundo Sabrina, Richard abandonou sua mãe e seus quatro irmãos no início dos anos 1960 – ele teria saído de casa dizendo que iria comprar uma bicicleta e nunca mais voltou. “É uma comédia, não? Como você pode fazer um filme contando metade da história?”, pergunta. “Tudo começa de repente, com o pai e sua nova esposa e suas crianças, como se nada tivesse acontecido antes”, reclama.

Richard se casou nos anos 80 com Oracene Price, com quem teve Serena e Venus, e dedicou sua vida a partir de então a transformar as filha em estrelas do tênis. Não por espirito esportivo, mas por ver potencial financeiro no futuro das duas nas quadras.

Isso fica claro em uma das cenas do longa, quando, ao perceber o talento das meninas em quadra, o treinador Rick Macci (Jon Bernthal) diz: “Acho que você pode ter o próximo Michael Jordan”. Richard então retruca, sem disfarçar a ambição: “Não, cara. Tenho os próximos dois”.

O nome do filme, “Rei Richard”, também deixou Sabrina extremamente irritada, a ponto de classificá-lo como “ultrajante”. “Meu pai não é o rei do mundo. Se você for analisar, ele viveu apenas através de duas de suas filhas, abandonando todos os seus outros filhos”. Dirigido por Reinaldo Marcus Green, protagonizado e coproduzido por Will Smith, “King Richard – Criando Campeãs” estreia no Brasil no início de dezembro.