Cintia Dicker: a santa só quer sossego

Desde os 15 anos, a modelo Cintia Dicker investe em imóveis o dinheiro das passarelas. “Sempre falo para as amigas pararem de gastar em bolsas e sapatos”, diz ela, que faz 34 no domingo 6. A tacada mais recente envolveu a aquisição de um condomínio de oito casas na Península de Maraú, retiro de celebridades como Neymar, Gabriel Medina e Gabriela Pugliesi, no sul da Bahia. Seu plano: em dois anos, pretende ter filhos com o marido, Pedro Scooby, e viver só de aluguéis. A ex-mulher do surfista, a atriz Luana Piovani, que já chamou Cintia de “santa”, não será problema? “Nós não temos relação. Fui uma vez à casa dela, no aniversário dos filhos, porque eles me pediram. Os problemas dela com o Pedro são deles. Só quero paz.”

Publicado em VEJA de 9 de dezembro de 2020, edição nº 2716