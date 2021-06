Chrissy Teigen: pagando contas do passado

Celebridade de atividade intensa nas redes sociais, casada com o músico John Legend, a modelo Chrissy Teigen, 35 anos, era a musa de seus milhões de seguidores — até deixar de ser. Bastou a também modelo Courtney Stodden vir a público revelar quanto foi atormentada por Chrissy há dez anos, quando ainda era adolescente (“Ela dizia que mal podia esperar para me ver morta”), para outras vítimas de sua língua viperina se apresentarem. No turbilhão de ressentimentos, ela perdeu contratos publicitários e a participação em uma série da Netflix. Abalada, Chrissy publicou um longuíssimo e compungido pedido de perdão pela trollagem do passado. “Não há um dia, um único momento, em que não sinta o peso esmagador do arrependimento pelas coisas que disse. Não há desculpa para meus tuítes horrorosos”, postou Chrissy, retrato acabado da máxima de que quem com internet fere, com internet será ferido.

Publicado em VEJA de 23 de junho de 2021, edição nº 2743