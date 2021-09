Alexandria Ocasio-Cortez no Met Gala 2021: bandeira ambulante

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em outros tempos, pisar na escadaria do Metropolitan Museum, de Nova York, para abrilhantar a noite de gala beneficente anual em que cada disputado lugar custa 35 000 dólares seria pecado mortal para um ativista de esquerda digno desse nome. Não mais. No Met Gala 2021, ansiosamente aguardado depois do cancelamento do ano passado, a deputada Alexandria Ocasio-Cortez, a OAC, 31 anos, a mais fulgurante figura da vanguarda democrata, não só desfilou entre celebridades como passou mensagem: seu tomara que caia, assinado pela designer-­ativista Aurora James, trazia a frase “Impostos para os Ricos” — isso, cercada de ricaços por todos os lados. Em post, AOC, que havia declinado o mesmo convite em 2019, criticou seus críticos: “Eu e meu corpo somos policiados sem trégua, em todos os setores políticos”.

Publicado em VEJA de 22 de setembro de 2021, edição nº 2756