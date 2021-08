A estreia do neto de Ali no ringue

Primeira herdeira do lendário boxeador Muhammad Ali a seguir seus passos, a filha Laila aposentou-se em 2007 sem sofrer uma derrota. Agora é a vez de outro Ali entrar no ringue: o neto Nico Ali Walsh, de 21 anos, faz sua estreia profissional no sábado 21, em Tulsa, no estado de Oklahoma, em luta que — por ser quem é — será transmitida pela TV. Ali Walsh, como é chamado, está bem ciente do peso do sobrenome. “Não dá para escapar de quem foi meu avô”, diz. “O jeito é abraçar o legado, qualquer que seja ele.” Estudante de economia em Las Vegas, Ali neto — que tem o rosto do campeão tatuado no braço — aproveitou a pandemia para treinar durante seis meses, preparando-se para o primeiro embate. E já tem planos para a vida pós-bo­xe: atuar no cinema.

Publicado em VEJA de 25 de agosto de 2021, edição nº 2752