As mil razões de um voto

Entender os motivos que levam um eleitor a votar em A ou B são essenciais para entender o espírito do tempo. Em 2018, o repúdio à política causou uma espiral de ódio que elegeu Jair Bolsonaro e causou a maior renovação no Congresso em vinte anos. Em 2020, no entanto, o eleitor amedrontado pela pandemia de Covid priorizou a experiência, reelegendo prefeitos, trazendo ex-prefeitos e descartando os novatos. Com a pandemia em níveis baixos e a recessão, a economia voltou a ser a principal preocupação do eleitor. É fato dado que um candidato que não tiver um programa para combater inflação, desemprego/subemprego e miséria não terá chance em 2022. O Brasil que vai às urnas em outubro é mais pobre e menos esperançoso.

A empresa Quaest, sob encomenda da corretora Genial, fez uma pesquisa sobre os motivos do voto dos cinco principais candidatos. Os resultados mostram mais um voto a favor do candidato escolhido – seja por admiração pessoal ou defesa do governo/propostas – e menos um voto contra um adversário. Isso é um bom sinal para quem teme uma eleição agressiva, e que precisa ser investigado em pesquisas futuras. Compare os motivos de cada um:

Lula (41% das intenções de voto)

O eleitor lulista é um saudosista. A pesquisa mostra a correção da tática de comparar os governos do PT até 2010 com a situação atual, excluindo os anos Dilma.

Citada por apenas 3% dos eleitores de Lula, a oposição a Bolsonaro é um tema menor para os petistas.

Políticas sociais/ combate à fome, miséria 39%

Bons governos anteriores 38%

Programa de governo/mudança na economia 18%

Admiração pelo candidato 16%

Oposição a Bolsonaro 3%

Para acabar com a polarização 1%

Outros 10%

Bolsonaro (23%)

Como previsto, há relação direta entre a aprovação ao governo e à figura do presidente e o voto pela reeleição. Se o governo fosse minimamente eficiente, as chances do presidente seriam maiores.

Chama a atenção que dois temas mais recorrentes do bolsonarismo, o antipetismo e agenda de costumes, tenham tido sido escolhidos por poucos.

Programa de governo/manter o rumo 40%

Admiração pelo candidato 27%

Honestidade/combate à corrupção 9%

Oposição a Lula/PT 7%

Defesa da pauta de costumes 6%

Para acabar com a polarização 2%

Outros 15%

Sergio Moro (10%)

O ex-juiz é o candidato de uma causa, a Lava Jato e o discurso udenista anticorrupção. É uma base real para um ponto de partida.

Operação Lava Jato 31%

Admiração pelo candidato 27%

Porque foi juiz/inteligente 14%

Programa de governo 8%

Oposição a lula/PT 4%

Para acabar com a polarização 4%

Oposição a Bolsonaro 2%

Outros 13%

Ciro Gomes (5%)

O maior atributo da campanha de Ciro é ele mesmo, o candidato mais admirado pelos seus eleitores. Essa ligação gera engajamento, mas para um candidato pela quarta vez mostra-se pouco.

Admiração pelo candidato 42%

Programa de governo 16%

Oposição a Bolsonaro 9%

Porque representa Ceará/Nordeste 9%

Para acabar com a polarização 4%

Pela indústria nacional 2%

Oposição a Lula/PT 1%

Outros 13%

João Doria (2%)

Assim como Ciro, o governador de São Paulo faz uma campanha de uma voz só. Os resultados ruins na pesquisa refletem a solidão da candidatura.

Admiração pelo candidato 29%

Pela vacinação em SP 16%

Programa de governo 16%

Oposição a Bolsonaro 5%

Para acabar com a polarização 4%

Oposição a Lula/PT 1%

Porque é empresário 1%

Porque representa São Paulo 1%

Outros 11%