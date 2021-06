Globo define estreia de sua 1ª novela inédita desde o início da pandemia

Em março de 2020, a novela de época Nos Tempos do Imperador havia dado início às filmagens enquanto o mundo, aos poucos, descobria como reagir à Covid-19. No mesmo mês, o folhetim teve suas gravações interrompidas, assim como diversos programas da TV brasileira, que passou a exibir reprises até o surgimento de novos protocolos – que vislumbraram um novo modo de se produzir entretenimento em um período de crise. Nos Tempos do Imperador, agora, ganha status de projeto mais ambicioso da Globo ao se tornar a primeira novela da emissora quase totalmente rodada em meio à pandemia – e também a primeira inédita da casa desde então. Sua estreia acontece em 9 de agosto, na faixa das seis.

Enquanto Amor de Mãe e Salve-se Quem Puder retomaram as gravações em agosto do ano passado, ganhando recentemente os capítulos finais, Nos Tempos do Imperador voltou aos Estúdios Globo em novembro. Por ser uma novela de época, a atração não poderia, claro, lançar mão da solução encontrada por Amor de Mãe, que adicionou a pandemia à trama, permitindo assim o uso de máscaras pelos personagens em muitas cenas. Para tirar o novo folhetim de vez do papel, a produção teve de reorganizar o esquema de filmagens, otimizando gravações em agendas coordenadas que mantinham juntos a mesma equipe e o cenário. Assim, cenas de capítulos muito distantes um do outro eram rodadas no mesmo dia — um hábito que foge do tradicional esquema em ordem cronológica do gênero. A expectativa é que a novela tenha 115 capítulos, e, reforçando o novo modo de se fazer folhetins, ela vai trabalhar com uma frente tão ampla que não dará ao público noveleiro a chance de palpitar na trama – uma realidade que deve ser vista nas próximas inéditas do canal.

Escrita por Alessandro Marson e Thereza Falcão, e dirigida por Vinícius Coimbra, a novela dá continuidade ao desfecho de Novo Mundo, exibida em 2017. Os novos protagonistas são o Imperador Dom Pedro II (Selton Melo) e a Imperatriz Teresa Cristina (Leticia Sabatella). O elenco ainda conta com nomes como Alexandre Nero, Roberto Birindelli e Mariana Ximenes. Antes de interromper as filmagens, o folhetim rodou cenas em áreas rurais das cidades de Barra do Piraí e Rio de Flores, e também na Chapada Diamantina, na Bahia.