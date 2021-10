5 filmes cults que não parecem ser de terror – mas são

Aplaudidos em festivais de prestígio, os filmes a seguir se encaixam no dito cinema de arte e prendem por suas tramas de tom surreal com uma alta dose de suspense psicológico.

Donnie Darko (2001)

Onde assistir: Amazon Prime Video

Donnie (Jake Gyllenhaal) é um adolescente que tem visões estranhas – sendo a mais bizarra um coelho gigante e assustador que o instiga a agir de forma perigosa. Uma das visões diz que o mundo vai acabar em um mês, e o garoto tenta descobrir o que é verdade ou não em sua vida. O longa que ganhou espaço cativo na cultura pop é instigante e complexo, e costuma levar os espectadores a buscarem por explicações e teorias na internet após o subir dos créditos.

Amantes Eternos (2014)

Onde assistir: Amazon Prime Video

Do criativo cineasta Jim Jarmusch, o longa acompanha um grupo de vampiros que está cansado da imortalidade. Com Tilda Swinton, Tom Hiddleston e Mia Wasikowska no elenco, a produção usa como metáfora o esgotamento provocado pelo tédio da eternidade (e da sociedade) com a decadência de algumas cidades dos Estados Unidos.

Garota Sombria Caminha pela Noite (2014)

Onde assistir: Globoplay

O filme diferentão, em preto e branco e com poucas falas, segue uma vampira (Sheila Vand) sedenta por sangue, que perambula pela noite de uma cidade sem leis no Irã. Feito por imigrantes iranianos nos Estados Unidos, o longa prende pela intensa trilha sonora, que vai do clássico ao rock em persa, e pela constante sensação de que tudo pode acontecer.

O Sacrifício do Cervo Sagrado (2017)

Onde assistir: Amazon Prime Video

Obra do peculiar cineasta grego Yorgos Lanthimos (de A Favorita, e O Lagosta), o filme faz uma adaptação moderna da tragédia grega Ifigênia, na qual o rei Agamêmnon tem de sacrificar sua filha como restituição por ter matado um cervo sagrado. Na trama, o médico vivido por Colin Farrell perde uma paciente numa cirurgia. O filho dela exige a morte de um dos familiares do médico em retorno. Com atuações sem inflexão e um enredo curioso de tom sobrenatural, o longa testa os limites dos laços familiares e do instinto de sobrevivência.

Mãe! (2017)

Onde assistir: Netflix, Amazon Prime Video e Paramount+

O controverso diretor americano Darren Aronofsky, famoso pelo drama Cisne Negro, foi ao extremo com este filme protagonizado por Jennifer Lawrence e Javier Bardem. A atriz interpreta Mãe, uma personagem que surge tranquila em uma casa onde vive com Ele (Bardem), um escritor em crise. A passagem rápida do thriller psicológico traz acontecimentos de cores surreais, com alegorias bíblicas e uma dose alta de violência. Para estômagos fortes.