Um golpe diferente de todos

Quem acompanha o que acontece nas redes bolsonaristas, sabe: está marcado para as 8 horas da manhã da terça-feira, 7 de setembro, na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

O problema é que os principais articuladores tiveram suas contas nas redes sociais suspensas, sofreram busca e apreensão e foram proibidos pelo STF, em ação pedida pela PGR, de se aproximar do local.

Outro problema é que os militares — que teriam um bom motivo para estar lá (a tradicional parada do dia da Pátria) — também não vão. Depois do mico do fumacê e do exercício com trilha sonora da Missão Impossível, devem ter ficado com medo de mais um vexame, de modo que vão hastear uma bandeira e estamos conversados.

Será o único caso registrado na história de um golpe militar com data, hora e local conhecidos pelo público com três semanas de antecedência, sem articulação e sem militares.

Jair Bolsonaro reinventou o conceito de golpe.