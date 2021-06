Futebol 1 x 0 Exército

A CBF disse “não” a Jair Bolsonaro e sua exigência de demissão de Tite.

Nos anos 50, o senador Joseph McCarthy insuflou o terror nos EUA perseguindo supostos comunistas nos anos 50. Caiu quando mexeu com o Exército.

Setenta anos depois, o presidente Bolsonaro está insuflando o terror no Brasil, mexe com todo mundo, especialmente com o Exército, e ganha todas, especialmente do Exército.

Mais cedo ou mais tarde, o bolsonarismo cairá. Será engraçado se, quando olharmos para trás, constatarmos que quem deu a senha para a derrocada não foram os generais, mas o futebol.

O que, pensando bem, faz sentido.

O futebol ainda é o que temos de melhor.