Segundo a jornalista Bela Megale, de O Globo, Bolsonaro ficou furioso ao saber que seu filho Zero Um foi denunciado (por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa).

Como diziam as mães de antigamente a seus filhos pequenos, são dois trabalhos: o de enfurecer-se e o de se acalmar-se.

A denúncia — que já deveria ter sido feita há muito tempo — , é embasada em um arsenal de provas, conta com o depoimento de uma testemunha (também denunciada) que participou do esquema e é assinada pelo procurador-geral do Estado.

Ainda que o governador do Rio, Cláudio Castro, nomeie este mês um novo procurador-geral do Estado do agrado de Bolsonaro, e por mais que o novo PGE queira agradar o presidente, não vai ser simples ou fácil fazê-lo. O processo deve seguir.

Não será a última vez que primo figliolo dará trabalho duplo ao presidente.