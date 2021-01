A conta pelo desastre em Manaus vai chegar. E não será barata.

Na catástrofe que se abateu sobre o Brasil em geral e o Amazonas em particular, o coronavírus teve muitos aliados — entre os quais expoentes do bolsonarismo como Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Bia Kicis, Alexandre Garcia, Osmar Terra, Daniel Silveira, que estimularam, e celebraram, intensamente a suspensão do lockdown.

Mais cedo ou mais tarde, o pesadelo que estamos vivendo chegará ao fim. Junto com o fim do pesadelo, chegará a conta para os responsáveis. Ela não será barata.