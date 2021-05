Visita de Onyx a Pazuello é considerada um erro no Planalto

A notícia de que o general Eduardo Pazuello recebeu o ministro Onyx Lorenzoni nesta quinta-feira — revelada pelo Estadão dois dias depois de o ex-ministro da Saúde alegar que teve contato com dois servidores do Executivo que contraíram a Covid-19 para não comparecer à CPI da Pandemia no Senado — não pegou bem no Palácio do Planalto.

“Vai dar argumento para baterem no Pazuello”, disse ao Radar um aliado próximo a Bolsonaro, em reservado.

Onyx, hoje chefe da Secretaria-Geral da Presidência, está à frente da estratégia de defesa do governo na CPI. Ao ser flagrado na visita ao Hotel de Trânsito de Oficiais, onde Pazuello mora, acabou dando munição para que os senadores da comissão disparem contra o ex-ministro da Saúde com ainda mais ímpeto.

Líder da oposição no Senado e vice-presidente da CPI, o senador Randolfe Rodrigues já declarou que quer requisitar um exame de Covid-19 a Pazuello. Os membros da comissão haviam decidido adiar o depoimento do general, marcado para a terça-feira, para o dia 19. Confiaram na “fé pública” do Exército.