Virgilio já reconhece derrota no PSDB e diz que venceu por defender ideias

Um dos candidatos nas prévias do PSDB, Arthur Virgílio já reconhece que não terá votos suficientes para vencer João Doria ou Eduardo Leite. “Gritei pela desbolsonarização do partido. Missão cumprida. Votos não me importam”, diz Virgílio.

Para o ex-senador e ex-prefeito de Manaus, um dos quadros históricos da sigla, sua participação no processo já foi vitoriosa por ter colocado a Amazônia na pauta do partido. “Eu fui apenas um índio nessas prévias. O partido estava dividido entre caciques que apoiavam Doria e Leite. Impossível ganhar. Mas no final de tudo, minhas ideias sairão vencedoras. Coloquei a Amazônia na pauta do PSDB.