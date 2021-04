Vereadores do Rio querem cumprir metas de desenvolvimento da ONU

Os vereadores cariocas aprovaram nesta quarta-feira um projeto de lei que adota a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável na promoção de políticas públicas no município.

De autoria do vereador Jorge Felippe (DEM), o projeto cria, respectivamente, o Programa e a Comissão para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

De acordo com o projeto, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a serem alcançados pelas políticas públicas até o ano de 2030 são: erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia acessível e limpa, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça.

A gestão do Programa Municipal será feita pela Comissão Municipal para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que será composta com a participação da sociedade civil, da iniciativa privada, do Poder Legislativo Municipal, do Ministério Público Estadual e outros entes da Federação.