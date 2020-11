TSE decide se Caetano Veloso pode fazer live para Manuela D’Ávila

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vão analisar nesta quinta-feira o pedido de Caetano Veloso para realizar uma live em prol da candidatura de Manuela D’Ávila, do PCdoB, à prefeitura de Porto Alegre.

O cantor foi proibido de fazer o show online pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul por considerar que a apresentação se enquadraria no conceito de “showmício”, o que é proibido pela legislação.

O recurso na Corte superior é relatado pelo ministro Luís Felipe Salomão e foi apresentado pela campanha de Manuela. O show de Caetano estava marcado para acontecer no próximo sábado, dia 7.

Em parecer enviado ao TSE nesta quarta, o vice-procurador-geral Eleitoral, Renato Brill de Góes, defendeu ser possível a realização de “evento artístico virtual com a finalidade de arrecadar recursos de campanha”.

Segundo ele, embora a legislação eleitoral vede a realização de showmícios — que buscam cooptar eleitores, a partir do oferecimento de eventos gratuitos de entretenimento — não há qualquer restrição ao uso de apresentações artísticas em eventos de arrecadação para campanhas políticas, que são permitidos por lei.