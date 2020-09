TRF-2 decide julgar processo contra Marcelo Bretas em sessão aberta

O Órgão Especial do TRF-2 vai julgar nesta quinta o processo administrativo disciplinar aberto a pedido da OAB para examinar a conduta do juiz da Lava-Jato no Rio, Marcelo Bretas, que participou no início do ano de uma agenda pública de Jair Bolsonaro.

Normalmente, o julgamento de questões disciplinares contra juízes é realizado em sessões fechadas para preservar o magistrado. No caso de Bretas, no entanto, a coisa será diferente. O tribunal decidiu julgar o juiz da Lava-Jato em sessão pública.

Na avaliação da cúpula do tribunal, o “interesse público” em torno do caso justifica a retirada do sigilo.