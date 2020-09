Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os ministros do STJ que irão julgar Wilson Witzel nesta quarta, na sessão que começa dentro de instantes, estão motivados por um movimento arriscado adotado pelo governador do Rio. A tentativa de tratorar a Corte a partir de recursos no STF pegou muito mal. Mas muito mal mesmo.