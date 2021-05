Tarcísio descarta concorrer ao governo de SP em 2022

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Nome de Jair Bolsonaro para disputar o Palácio dos Bandeirantes em 2022, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, descartou a possibilidade de concorrer ao governo de São Paulo nesta quarta, em entrevista ao apresentador Datena, da Rádio Bandeirantes. Freitas reafirmou que não pretende deixar a pasta.

“Se tem alguém forte aqui para São Paulo, não sou eu”, disse Tarcísio. “A gente está num momento crucial do nosso programa de concessões, de parceria com o investidor privado e, neste momento, não dá para misturar política com técnica. O foco é entrega, sem falar em candidatura”, declarou.

Nesta semana, como informou o Radar, o Palácio do Planalto estranhou a ausência do nome de Tarcísio em levantamento feito pela Paraná Pesquisas sobre a corrida eleitoral de 2022 em São Paulo.

Na semana passada, Bolsonaro já havia “lançado” a candidatura do ministro ao responder a um apoiador que elogiara o trabalho do chefe da pasta da Infraestrutura e pedira atenção ao estado.