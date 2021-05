Planalto estranha a ausência de Tarcísio em pesquisa ao governo de SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Palácio do Planalto estranhou a ausência do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, do levantamento divulgado nesta semana pelo instituto Paraná Pesquisas sobre a eleição para o governo de São Paulo em 2022.

Na segunda-feira, 26, o presidente “lançou” a candidatura de Tarcísio ao responder a um apoiador, no tradicional cercadinho do Palácio da Alvorada, que elogiara o trabalho de seu ministro e pedira atenção ao estado de São Paulo.

“Quem sabe São Paulo adote o Tarcísio no ano que vem”, disse o presidente.

Ninguém levou muito a sério. Mas, aparentemente, o presidente não estava brincando.

Na pesquisa, os ex-governadores Geraldo Alckmin (PSDB), com 19,9% das intenções de voto, e Márcio França (PSB), com 15,4%, aparecem empatados tecnicamente na liderança da corrida ao Palácio dos Bandeirantes – a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.