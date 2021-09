STJ julga se resgata foro de Cláudio Castro

Quando o ex-chefe do governo do Rio Wilson Witzel perdeu o foro de governador, o ministro Benedito Barbosa, do STJ, mandou todo o caso baixar do tribunal para a primeira instância da Justiça Federal.

A decisão incluiu inclusive os rolos que pesavam contra o atual governador Cláudio Castro, porque o ministro entendeu que os fatos investigados eram relacionados com o período em que o mandatário era vice-governador.

Em um recurso que será julgado nesta quarta pela Corte Especial, os ministros vão analisar se aceitam o pedido de Castro para que todo os eu caso volte a tramitar em Brasília. O governador não considera um bom negócio ser julgado na Justiça Federal do Rio. Como todo governador, Castro quer o foro no STJ.