STJ já tem data para definir destino do nome ‘Legião Urbana’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein.

Já tem data marcada o julgamento no Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília, do imbróglio entre os músicos Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos, do Legião Urbana, e o herdeiro de Renato Russo.

No dia 6 de abril, a corte decidirá definitivamente sobre o direito de uso do nome “Legião Urbana”, colocando um ponto final no problema que já dura oito anos.

O caso é acompanhado pelo Murta Goyanes Advogados, o mesmo escritório que cuidou do especial de Natal do Porta dos Fundos.