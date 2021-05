STF quebra sigilos bancário e fiscal de Salles; chefe do Ibama é afastado

Ao autorizar as buscas nesta quarta em endereços do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em Brasília, no Pará e em São Paulo, o ministro Alexandre de Moraes também determinou a quebra de sigilos bancário e fiscal do ministro e dos servidores do Ibama, além de ordenar o afastamento do presidente do órgão, Eduardo Bim.