SP recebeu 6,4 milhões de doses a menos do que informado pelo governo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Correção feita nesta sexta pelo site do Ministério da Saúde mostra que o estado de São Paulo recebeu 6,4 milhões de doses a menos de vacinas contra a Covid-19 por meio do Plano Nacional de Imunização.

Em publicação de quinta, a pasta informava que o estado havia recebido, desde o início da campanha de vacinação, 48,3 milhões de doses. Já nesta sexta, o site informa um total de 41,9 milhões de doses.

Grande parte da discrepância se deve à quantidade de doses da Coronavac informada: antes da modificação, eram 22,6 milhões, contra 15,1 milhões após a correção feita na plataforma do Ministério da Saúde.

Por outro lado, a pasta divulgou que enviou mais doses da Pfizer do que o anteriormente publicado: 5,7 milhões, contra 5,5 milhões informadas na quinta.

A distribuição de doses da Pfizer tem causado atritos entre o governo de São Paulo e o governo federal. Na última quarta, a secretaria estadual de Saúde afirmou que recebeu apenas 50% do esperado de doses do Ministério da Saúde.

Com isso, o governo estadual anunciou que a data de início da vacinação para adolescentes ficará em aberto até que a pasta regularize o repasse das doses. A imunização dos adolescentes estava prevista para começar no dia 18 de agosto, e só vacinas da Pfizer estão liberadas para o grupo no Brasil até agora.