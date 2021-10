Setor de seguros pode atingir R$ 582 bilhões em receitas neste ano

Atualizado em 1 out 2021, 14h12 - Publicado em 1 out 2021, 18h30

O setor de seguros brasileiro deve chegar ao fim deste ano com receitas de até 582 bilhões de reais, segundo projeção da CNseg, a confederação nacional que representa as seguradoras. O volume, 16,3% superior ao registrado em 2020, é a previsão mais otimista até o momento. A confederação também trabalha com um volume um pouco mais baixo, de 544 milhões de reais, ainda assim 8,5% maior que o observado no ano passado. As duas estimativas não consideram os seguros DPVAT.

Alguns movimentos explicam o aumento do faturamento do setor. A retomada da economia mundial por conta do avanço da vacinação contra a Covid-19, o aumento do uso de seguros de responsabilidade civil de gestores de empresas e a popularização da chamada ESG, sigla em inglês que significa Ambiental, Social e de Governança, que demanda seguro para diversos segmentos, como seguros agrícolas ou contra eventos climáticos.