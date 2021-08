Senador testa positivo para Covid um dia depois de estar com Ciro Nogueira

Um dia antes de ser diagnosticado com Covid, nesta quarta-feira, o senador Marcos do Val se reuniu no Palácio do Planalto com o novo chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, que estava sem máscara durante o encontro, no gabinete do ministro no Planalto, na tarde desta terça.

Os dois registraram fotos da audiência nas redes sociais. Do Val usava máscara, ao contrário do aliado.

Ciro vai tomar posse em instantes em uma cerimônia no Salão Nobre do palácio, que deve reunir centenas de pessoas.