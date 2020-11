Sem precedentes, ataque hacker ao STJ preocupou ministros

O desespero se instalou no STJ nesta semana quando o sistema caiu e as se- nhas dos ministros foram capturadas numa ação de hackers. “Sofremos um ataque sem precedentes. Todos os documentos do tribunal foram expostos”, diz um ministro.

O presidente da Corte, Humberto Martins, atuou para evitar o pânico, mas o estrago foi feito. Milhares de de- cisões ainda sigilosas, além de delações explosivas sob o comando do relator da Lava-Jato na Corte, Félix Fischer, foram comprometidas.

Ministros dizem que a Corte sofreu um ataque histórico. “É muito grave que um tribunal superior do país deixe de funcionar por causa de uma ação de criminosos. Toda a memória da Corte estava nesse sistema agora corrompido”, complementa.