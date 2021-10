Segue o namoro de Lula com a cúpula do PSB

Atualizado em 5 out 2021, 11h13 - Publicado em 5 out 2021, 11h12

Conforme o Radar mostrou no fim do mês passado, há uma ala no PSB ligada ao ex-governador de São Paulo Márcio França que tenta afastar o partido da possibilidade de fechar um apoio à candidatura de Lula em 2022. O político paulista é dos que aposta na terceira via no ano que vem.

Outra ala no PSB, contudo, vê no petista um excelente puxador de votos, principalmente para as alianças estaduais e também para a corrida ao Senado. O PT não esconde o desejo de ter o PSB como um dos pontos de apoio a Lula no campo da esquerda.

O ex-presidente continua em seu namoro com dirigentes do partido. Ele tem atuado pessoalmente para estreitar laços para ampliar a quantidade de palanques nos estados. Na manhã desta terça, Lula chamou para uma reunião o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, o deputado federal Alessandro Molon (RJ), e outros caciques da legenda em um hotel em Brasília.

Nada será decidido. Segundo um dirigente petista, será mais uma conversa no projeto de uma possível aliança nacional. A ideia seria resolver isso logo até para dar mais tempo para a costura dos arranjos locais. Uma fonte no PSB, no entanto, aposta que ainda leva tempo para que os dois partidos fechem um acordo em definitivo.