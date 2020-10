Secretários do Centro-Oeste querem Brigada Nacional de bombeiros

O Ministério da Justiça e Segurança Pública iniciou uma série de conversas com secretários de segurança dos estados como forma de elaborar ações mais específicas para cada região.

O resultado da primeira rodada, feita com os representantes do Centro-Oeste, reflete o impacto das queimadas que atingem o Pantanal, sem trégua, há pelo menos um mês.

Os assuntos mais debatidos pelos secretários de Segurança Pública, bombeiros, policiais militares e civis do Centro-Oeste foram o combate ao narcotráfico e o combate às queimadas no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul — além da criação de uma Brigada Nacional junto aos bombeiros.

Durante o encontro, o secretário Nacional de Segurança Pública do MJSP, Renato Paim, anunciou a criação de um grupo de trabalho a ser constituído em novembro, quando a ação Senasp Itinerante será concluída. A próxima rodada de reuniões será feita com os secretários da região Nordeste.