Salles não comparece a reunião do Conselho da Amazônia após operação da PF

Alvo de operação da PF autorizada pelo STF na semana passada, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, faltou nesta quarta-feira à reunião do Conselho da Amazônia, presidido pelo vice-presidente Hamilton Mourão.

Em entrevista coletiva após o encontro, Mourão disse lamentar a ausência do “ministério mais importante” e frisou que Salles sequer enviou um representante. E considerou o bolo do ministro uma “falta de educação”.

“Nós precisamos de cooperação. Eu conversei com ministérios aqui presentes. Lamento profundamente a ausência do ministério mais importante, que não compareceu à reunião hoje e nem mandou representante, que é o Ministério do Meio Ambiente. Lamento profundamente isso aí”, declarou o vice-presidente no Itamaraty.

De acordo com a agenda oficial de Salles para esta quarta, “atualmente não existem compromissos agendados”.