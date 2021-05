Renan Calheiros tem questionário de 20 perguntas para Pazuello

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O relator da CPI da Pandemia, Renan Calheiros, preparou-se tecnicamente para tirar de Eduardo Pazuello informações que reconstituam a zona que foi a gestão do combate à pandemia no Ministério da Saúde enquanto o general esteve no comando da pasta.

Determinado a fazer Pazuello apontar nomes, atos e omissões de terceiros, que não estão cobertos pelo habeas corpus obtido no STF, Calheiros tem um questionário “inicial” de 20 perguntas sobre os principais erros do governo na pandemia.

Pazuello chegou há pouco ao Senado. Cercado por um cordão de auxiliares e escondido atrás de alguns deles para não ser fotografado na caminhada até o plenário da comissão.