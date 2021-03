Rede de escolas de inglês dobra de tamanho no ano da pandemia

Com foco em jovens dos 11 aos 18 anos das classes média e média-baixa, a rede de escolas de inglês e ensino profissionalizante Enjoy viu o número de franquias dobrar de tamanho no “ano da pandemia”. A rede contava com 65 lojas em março do ano passado e agora tem 127.

“Atuamos junto a um público-alvo carente de iniciativas que realmente possam contribuir com a melhoria de sua condição de vida e temos consciência do enorme impacto social que promovemos”, diz Denis Sá, fundador da Enjoy. Atualmente, 87% dos franqueados contam com mais de uma unidade e 33% deles tem mais de três escolas.

Com quase 20.000 alunos em 24 estados do país, a Enjoy planeja manter o ritmo de crescimento em 2021, atingindo 200 unidades até o final do ano. Para os alunos e suas famílias, a Enjoy representa uma perspectiva de inclusão social e inserção profissional, uma vez que agrega o ensino do idioma associado ao aprendizado sobre tecnologia e a cursos nas áreas de Marketing Digital, Programação, Design Gráfico e Administração.

