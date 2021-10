Quem foi cortado da comitiva do Brasil para a COP-26

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 22 out 2021, 14h19 - Publicado em 24 out 2021, 10h15

A COP-26, o mais importante evento sobre clima em 2021, não terá as presenças ilustres do presidente Jair Bolsonaro, do chanceler Carlos França e da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Para ouvir crítica, ninguém viaja.

Depois da bronca de Bolsonaro por conta da comitiva inflada que foi á Expo Dubai, o bonde da alegria para a COP em Glasgow, na Escócia, acabou para Damares Alves, Flávia Arruda, Ciro Nogueira, Anderson Torres. Esses ministros devem realizar participações on-line.

Além do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que vai chefiar o grupo, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, devem fazer passagens relâmpago pela conferência.

Do Itamaraty, a previsão é que menos de 15 diplomatas integrem a comitiva para as duas semanas do evento.

Integrantes do governo federal trabalham, inclusive, com a expectativa de que a delegação seja menor do que a de Estados que se farão representar na Escócia, sobre as quais Bolsonaro não tem nenhum controle.