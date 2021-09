PSDB anuncia oposição a Bolsonaro, mas muda tom sobre impeachment

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Após reunião extraordinária convocada para esta quarta, o PSDB declarou posição oficial e unânime contra o governo Bolsonaro.

Ao contrário do que havia sido arejado na terça, o partido não fala ainda em abertura de processo de impeachment — mas sim, que num primeiro momento irá discutir “possíveis crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente”.

A legenda diz repudiar as atitudes “antidemocráticas, truculentas e irresponsáveis” adotadas por Bolsonaro no Sete de Setembro e afirma que irá conclamar “as forças do centro democrático” a formar uma frente de oposição.

A sigla criticou, ainda, o desemprego, a inflação, a crise hídrica e o que chama de réplica do “modelo político econômico petista” aplicado pelo atual governo.

Mais cedo, a deputada federal e presidente do PT Gleisi Hoffmann anunciou que partidos de oposição se reuniriam no final desta quarta para debater os “próximos passos da campanha do impeachment”.