PSDB convoca reunião de emergência para discutir impeachment de Bolsonaro

O presidente do PSDB, Bruno Araújo, convocou reunião extraordinária da direção do partido para discutir um possível processo de abertura de impeachment contra Bolsonaro.

De acordo com o mandatário, a discussão da legenda se dá diante das “gravíssimas declarações do presidente da República no dia de hoje”.

Bolsonaro falou, na manhã deste Sete de Setembro, a milhares de apoiadores na Esplanada dos Ministérios, ameaçou o STF e exigiu que o presidente da Corte, Luiz Fux, “enquadre” o ministro Alexandre de Moraes. O magistrado é relator de inquéritos que atingem a base bolsonarista, investigada pelo suposto financiamento de atos antidemocráticos e por divulgação massiva de fake news.

À tarde, o presidente deve participar dos atos em São Paulo, na Avenida Paulista, onde também milhares de manifestantes pró-governo já se concentram desde cedo.

Em menor escala, grupos de oposição estão reunidos no Vale do Anhangabaú, no centro da cidade.