Problema de saúde cancela toda a agenda de Mourão

O vice-presidente Hamilton Mourão cancelou sua agenda desta terça-feira. E de amanhã também.

Compromissos assumidos estão sendo adiados.

Mourão está com o joelho bem comprometido, andando com dificuldade e precisará de fisioterapia.

Estava confirmado o vice participar amanhã, quarta, do Encontro do Setor Produtivo com o Sr. Vice-Presidente da República, organizado pela Associação Comercial do Maranhão, mas foi adiado.

Em nota, o presidente entidade, Cristiano Fernandes, comunicou aos seus filiados que o “adiamento se deve a problemas de saúde emergenciais do senhor Vice-Presidente, que nos foram comunicados nesta manhã pelo seu gabinete, o que o impede de estar presente em nosso Encontro na data inicialmente programada”.