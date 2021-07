Presidenciáveis, Rodrigo Pacheco e Eduardo Leite se aproximam

Cotado para disputar o Palácio do Planalto em 2022 pelo PSD, como revelou o Radar no início de junho, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, passou a ocupar a agenda com figuras ilustres do debate presidencial.

Recentemente, esteve com Luciano Huck para falar dos planos para o país, O apresentador pulou fora da disputa, mas pode ser um apoiador dos planos de Pacheco. Outro que passou pela residência oficial do Senado, nesta semana, foi o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

O tucano vai disputar as prévias do PSDB com João Doria para tentar obter o aval do partido ao posto de candidato. Na conversa de quarta com Pacheco, os dois procuraram descobrir que afinidades os aproximam no debate presidencial. Falaram de temas do estado governado pelo gaúcho também, mas o clima foi de aproximação.