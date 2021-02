Prefeitos anunciam consórcio para comprar vacina sem Pazuello

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Frente Nacional de Prefeitos anunciou que vai liderar a formação de um consórcio público de municípios para comprar vacinas contra a Covid-19. A motivação partiu após aval do STF, argumenta a entidade. Hoje a Corte formou maioria para autorizar estados e municípios a comprarem os imunizantes.

“A iniciativa não tem o propósito de se sobrepor às negociações em vigor com governo federal. Serão exclusivamente para a aquisição de imunizantes que não estejam no escopo do Ministério da Saúde”, ressaltou a FNP.